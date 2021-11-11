Власти Краснодарского края ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пенсионеров

Обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет ввели в Краснодарском крае.

Соответствующее постановление вступает в силу уже с 11 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции: обеспечить проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции: лица в возрасте 60 лет и старше», — говорится в сообщении.

Так, первый компонент вакцины от COVID-19 необходимо ввести до 13 декабря 2021 года, а второй — до 13 января 2022 года. В постановлении также уточняется, что обязательная вакцинация затронет проживающих в организациях соцобслуживания.