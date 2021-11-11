Пенсионеров в Петербурге не буду привлекать к ответственности за отказ от прививки

Привлечение к ответственности не предусмотрено за отказ от прививки против коронавирусной инфекции среди пенсионеров, напомнили власти Санкт-Петербурга.

Речь идет о неработающих людях в возрасте старше 60 лет. Существующие нормативные акты не предусматривают для этой категории граждан ответственности за отсутствие прививки против коронавируса, объяснила зампредседателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Гранатович.

«Соответственно, на сегодняшний день мы не говорим ни о какой ответственности. Вакцинация остается добровольной, на усмотрение, на совесть каждого пациента, потому что защитить себя и своих родственников — это самое главное», — подчеркнула Гранатович.

Режим самоизоляции, который должны соблюдать неработающие петербуржцы старше 60 лет без прививки, введен с 30 октября в городе. Непривитым пожилым гражданам не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости.