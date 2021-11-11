Песков опроверг причастность России к миграционному кризису в Европе

Москва не имеет никакого отношения к обострению миграционного кризиса на польско-белорусской границе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона пытается прилагать усилия для стабилизации кризисной ситуации. Вместе с тем он напомнил, что президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с врио канцлера Германии Ангелой Меркель.

«Они обсуждали ситуацию, они продолжат свое общение, об этом они условились. Россия, как и все другие страны, пытается прилагать усилия к разрешению этой ситуации», — сказал он.

На текущий момент между Белоруссией и Польшей наблюдается скопление выходцев из арабских стран, которые хотят попасть в Евросоюз. В Брюсселе считают, что Минск намеренно подталкивает мигрантов к нарушению границы.