Песков заявил об отсутствии планов вводить дополнительные ограничения на федеральном уровне

Вводить дополнительные ограничительные меры по коронавирусной инфекции на федеральном уровне не планируется в России.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Региональные власти обладают полномочиями вводить необходимые санитарные меры с учетом индивидуальной эпидемиологической обстановки в каждой области.

При этом полностью отказаться от системы QR-кодов и других ограничительных мер на фоне коронавирусной инфекции удастся только, когда среди населения страны сформируется коллективный иммунитет. Для этого вакцинация и ревакцинация от заболевания должна поддерживаться на максимальном уровне, подчеркнул официальный представитель Кремля.