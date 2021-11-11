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Песков заявил об отсутствии планов вводить дополнительные ограничения на федеральном уровне

Общество
Песков заявил об отсутствии планов вводить дополнительные ограничения на федеральном уровне

Вводить дополнительные ограничительные меры по коронавирусной инфекции на федеральном уровне не планируется в России.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Региональные власти обладают полномочиями вводить необходимые санитарные меры с учетом индивидуальной эпидемиологической обстановки в каждой области.

При этом полностью отказаться от системы QR-кодов и других ограничительных мер на фоне коронавирусной инфекции удастся только, когда среди населения страны сформируется коллективный иммунитет. Для этого вакцинация и ревакцинация от заболевания должна поддерживаться на максимальном уровне, подчеркнул официальный представитель Кремля.

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