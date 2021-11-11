Замглавы МИД РФ Рябков анонсировал переговоры с США по визовым вопросам

Российская делегация встретится с американскими коллегами для консультаций по визовым вопросам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, мероприятие состоится в Вене на следующей неделе. В ходе переговоров будет затронута тема функционирования дипломатических представительств.

«На уровне старших должностных лиц, непосредственно отвечающих за двусторонние отношения. Состоятся они на следующей неделе в Вене», — сказал он.

Ранее Рябков заявил, что Соединенные Штаты и Украина совершили ошибку в 2014 году. Так он ответил на слова главы Госдепартамента США Энтони Блинкена о беспокойстве Белого дома в связи с якобы активностью российских войск на границе с Украиной.