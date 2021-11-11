От вождя народов до бездомного. Правнук Сталина вынужден жить в машине из-за родного отца

История с выселением правнука Иосифа Сталина из собственной квартиры в Москве неспроста привлекла внимание многих СМИ — глухого Селима Бенсаада фактически выгнал на улицу собственный отец, желающий единолично владеть элитной недвижимостью на Лубянке. Драма не только семейная, но и историческая.

Конфликт отцов и детей — давнее противостояние, и началось оно еще в 2008 году после смерти Галины Джугашвили — дочери убитого в фашистском плену Якова Джугашвили. Того самого, которого Сталин, как гласит распространенная легенда, на фельдмаршала не менял. Наследница вождя народов в 1970-х годах вышла замуж за студента-филолога и гражданина Алжира Хосина Бенсаада. Спустя полвека он, ссылаясь на якобы завещание супруги, сменил замки в квартире и выставил за порог собственного сына — теперь правнук Сталина живет в автомобиле.

Что скрывать: квартира в доме в Большом Златоустинском переулке, куда раньше селили сотрудников НКВД, настоящий «лакомый кусок»: 80 «квадратов» в центре столицы стоимостью более 30 миллионов рублей. Вероятно, отцовские чувства под тяжестью столь весомого капитала окончательно сошли на «нет». Иначе невозможно объяснить, как Бенсаад-младший, глухой с детства, оказался поздней осенью на улице.

«Самозванец-отец»

Хосин Бенсаад не спешит объяснять свою позицию журналистам и просто отказывается с ними разговаривать. Но продолжает «воевать» с сыном в Facebook: утверждает, что проблема в книге «Тайны семьи Сталина», которая была написана Селимом в соавторстве с российско-американской журналисткой и историком Ланой Паршиной. Мол, книга — это «просто ширма», а «главная цель — одурманивание Селима для овладения нашей квартирой».

Селим же «одурманиваться» Паршиной не спешит и давным-давно женат на москвичке Наталье Шерстяновой. Он обвиняет отца в фальсификации завещания от имени своей матери: из-за онкологического заболевания Джугашвили впала в кому и не могла ни прочесть, ни составить документ, утверждает правнук генералиссимуса. Так или иначе, в завещании Селиму ничего не оставлено: «Все мое имущество, движимое и недвижимое, я завещаю Хосину Бенсааду и никому более».

Селим осуждает родителя высокопарно: «предатель и враг Сталина», «самозванец-отец». И подчеркивает, что даже в борьбе с недугом помощь ему оказывал не родной папа, а люди с телевидения.

«Ты просто плохой муж и плохой отец, не умеешь [ничего, — прим.ред.] делать в семье и любишь издеваться, унижаешь аристократическую семью Джугашвили! И ты довел Гулю [Галину Джугашвили, — прим.ред.] до могилы ради 30.000.000 руб. квартиры!», — отвечает правнук Сталина отцу в Instagram.

На мировую с отцом Селим не рассчитывает. Говорит, помириться вообще нельзя, пробовал дважды — «и он снова за свое, бесполезно». Третьей попытки предпринимать не намерен.

«Сталин такого не допускал»

Селим Бенсаад — человек необычный, разносторонний и уж точно не отстающий от медийных трендов, касающихся знаменитого прадеда. Одно из главных увлечений, судя по соцсетям, — советский автопром. Еще история (по понятным причинам), журналы советского времени, лошади, в прошлом — фотография. Но и о политических взглядах правнука Иосифа Виссарионовича «Политика Сегодня» не может не упомянуть, пусть даже к вышеописанной истории это не имеет отношения.

Как политически активный гражданин, не пропустил Бенсаад и сентябрьские выборы, публично отреагировав на сомнительную инициативу Алексея Навального «Умное голосование».

«Учтите, что умный голос создан [политтехнологами, — прим.ред.] от ЕС, США, опального олигарха Ходорковского, самого Навального и его помощников! У них [есть] деньги, заплаченные Западом и США, это вам нравится прозападный? А Сталин такого не допускал и убирал прозападных людей как мусор», — спорит Селим с пользователями Instagram.

С журналисткой Паршиной, которая прочит Навального в «президенты», правнук Сталина устраивает настоящие «баталии» в комментариях. Гражданка США пыталась переубедить Селима, но тот не отступается от патриотических позиций и «считает, что Путин — молодец».

И президент Белоруссии Александр Лукашенко тоже «молодец», уверен потомок грозного генсека. Его Селим называет «товарищем», приводит в пример собеседникам: посмотрите, мол, как он боролся с митингами, «нанятыми Западом, Польшей и странами Балтии».

Впрочем, политика в данном случае — дело десятое. После широкого резонанса ситуация с выселением отцом сына, страдающего глухотой, вероятно, сдвинется с «мертвой точки» в пользу Селима, ставшего жертвой не то корысти, не то беспочвенных обвинений родителя. Ведь с морально-этической точки зрения такой поступок преступен. Да и с юридической, кажется, тоже.