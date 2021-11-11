Замглавы МИД РФ Рябков ответил Блинкену на слова об «ошибке» 2014 года

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал высказывание главы Госдепартамента США Энтони Блинкена об «ошибке», которую Москва допустила в 2014 году.

По его словам, американский дипломат в корне не прав на этот счет. Ошибку в 2014 году, напротив, совершили Вашингтон и Киев.

Вместе с тем Рябков раскритиковал заявление коллеги об использовании Россией энергетики в качестве оружия. Дипломат подчеркнул, что Москва выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон внимательно наблюдает за маневрами российских вооруженных сил около украинской границы. Глава дипломатического ведомства выразил опасения, что Москва может повторить «ошибку» 2014 года.