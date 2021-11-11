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Замглавы МИД РФ Рябков ответил Блинкену на слова об «ошибке» 2014 года

Политика
Замглавы МИД РФ Рябков ответил Блинкену на слова об «ошибке» 2014 года

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал высказывание главы Госдепартамента США Энтони Блинкена об «ошибке», которую Москва допустила в 2014 году.

По его словам, американский дипломат в корне не прав на этот счет. Ошибку в 2014 году, напротив, совершили Вашингтон и Киев.

Вместе с тем Рябков раскритиковал заявление коллеги об использовании Россией энергетики в качестве оружия. Дипломат подчеркнул, что Москва выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон внимательно наблюдает за маневрами российских вооруженных сил около украинской границы. Глава дипломатического ведомства выразил опасения, что Москва может повторить «ошибку» 2014 года.

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