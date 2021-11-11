Челябинск занял первое место в рейтинге самых снежных городов России

Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» составили рейтинг городов с самыми снежными зимами. Исследование основывалось на метеоданных, собранных специалистами за последние 10 лет.

Согласно результатам проведенного исследования, самым снежным городом России стал Челябинск. Средний показатель толщины снежного покрова в этом городе составляет 181 сантиметр. Второе место заняла Пермь с толщиной сугробов в 143 сантиметра. В пятерку также вошли Нижний Новгород, Уфа и Екатеринбург.

Аналитики также определили города, в которых раньше всех выпадает первый снег. В этот список вошли Челябинск, Екатеринбург, Омск и Красноярск. Позже всех снег выпадает в Волгограде и Ростове-на-Дону.

Как сообщалось ранее, Крым и Краснодарский край стали самыми популярными направлениями для путешествий в зимний период. На это указали результаты анализа бронирования гостиниц, проведенного сервисом Tvil.ru.