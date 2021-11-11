Госкино с 2015 года не выпускает в прокат фильм «Ржевский против Наполеона» с Зеленским

Государственное агентство Украины по вопросам кино с 2015 года не выдает разрешение на прокат фильма «Ржевский против Наполеона», в котором одну из главных ролей сыграл президент страны Владимир Зеленский.

Такое решение было принято из-за участия в кинокартине российского комика Юрия Гальцева.

«Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против Наполеона" ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года», — говорится в ответе агентства «Украинским новостям».

Российско-украинская комедия вышла в прокат в 2012 году. С 6 октября 2015 года Гальцев был включен в перечень лиц, которые якобы «угрожают» национальной безопасности Украины. С тех пор Госкино не позволяет показывать фильм в широком прокате на территории страны.

Зеленский сыграл в киноленте роль Наполеона, а также выступил в качестве продюсера шоу. Комедия режиссера Марюса Вайсберга получила много негативных оценок критиков.