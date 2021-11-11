Ведущий Норкин рассказал анекдот, в котором летчики НАТО проспорили российскому пилоту

Известный шоумен и ведущий политического ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин рассмешил гостей студии анекдотом об унижении пилотов НАТО перед российским летчиком. Речь шла о споре в воздухе.

Андрей Норкин рассказал веселую историю про военных летчиков НАТО на фоне напряженности в акватории Черного моря. Ведущий также подвел итог обсуждения ситуации в Донбассе, которая осложнилась в связи с действиями ВСУ.

Тележурналист начал шутку с полета большого гражданского самолета РФ. К борту подлетели два истребителя Североатлантического альянса.

«Пристроились по бокам, летят. Через какое-то время начали по рации нашего пилота задевать. Говорят: "Вот, смотри, что я умею". Ну, значит, бочку сделал, потом в штопор вошел, вышел из штопора — и обратно. Второй говорит: "А я что умею, смотри". И в пике вошел, из пике вышел в мертвую петлю. Вот, говорит, что мы можем», — озвучил Норкин провокацию НАТО.

Российский пилот в ответ пообещал сделать то, что пилоты Альянса никогда не смогут повторить на своих самолетах.

«Они отвечают: "Да ладно, что ты можешь?" "Хотите?" "Ну, давай". "Смотрите". И связь выключил. Минута проходит, две, пять. Самолет летит, эти тоже. И они начали вызывать – ответа никакого. Через десять минут он вдруг выходит на связь и говорит: "Ну как, понравилось?" "А что понравилось, ты же ничего не сделал. Что произошло-то?" Он говорит: "Как что произошло? Я в сортир сходил, покурил, со стюардессами кофе выпил. Слабо повторить?» — закончил анекдот шоумен.

Западные СМИ нередко обсуждают маневры российских ВКС и выставляют их «небезопасными» или якобы создающими риски. Однако действия пилотов НАТО не считаются провокационными.