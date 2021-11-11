Сенатор Джабаров предупредил ЕС об ответных мерах в случае санкций против «Аэрофлота»

Россия может запретить Евросоюзу перелеты над своей территорией, если Брюссель наложит санкции на «Аэрофлот». С таким заявлением выступил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор прокомментировал информацию в западных СМИ, которые со ссылкой на европейских чиновников сообщали о возможном введении санкций против компании из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Евросоюза. Сенатор предупредил ЕС об ответных мерах в беседе с РИА Новости.

«Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения», — подчеркнул Джабаров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нелегитимными любые рестрикции ЕС против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами. Она также подтвердила готовность Москвы оказать поддержку Минску.