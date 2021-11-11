Семейный подряд. В Костромской области к власти пришла чета Журиных

В российском госуправлении появились семейные кланы: на высоких постах в регионах замечены супруги. Так, заместителем губернатора Костромской области по социальной политике стала Елена Журина, она же по совместительству жена мэра Костромы. Пойдет ли на пользу региону такая семейственность в верхах, постаралась разобраться «Политика Сегодня».

Новость о назначении Елены Журиной руководителем всея костромской соцсферы наделала шума даже в федеральных СМИ. Еще бы, когда высокие посты в региональной власти занимают действующие супруги, такой факт в российских реалиях как минимум заставляет задуматься.

Понятно, что жены «властителей» обласканы вниманием, зачастую занимая высокие, но, скорее, почетные посты. К примеру, под их патронаж нередко переходят благотворительные фонды.

Более практичные дамы ведут бизнес, негласно получая весомые преференции. Та же хрестоматийная уже экс-владелица крупной инвестиционно-строительной корпорации «Интеко» Елена Батурина вряд ли бы стала богатейшей женщиной России, если б в паспорте в графе «супруг» не значилось имя экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. И все же речь о том, что жены высоких чинов остаются в их тени, редко выступая публично. А уж тем более не стремятся во власть сами. Однако ситуация, сложившаяся в Костромской области, оказалась ярким примером исключения из правил.

minsvyaz.ru / Минкомсвязь России

Своим заместителем по социальной сфере Журину назначил руководитель региона Сергей Ситников. Ранее чиновница возглавляла департамент по труду и соцзащите населения области. Юрий Журин, ее муж, в свое время удачно сменил работу в налоговой полиции на политическую деятельность — он неизменно возглавляет гордуму Костромы аж с 2005 года. А десять лет назад принял и пост руководителя города — по совместительству. И вот теперь супруги Журины будут встречаться еще и в коридорах власти.

Журналисты уже прошлись по необычности ситуации — вспомнили советские слова «кумовство» и «местничество», а также поговорку «рука руку моет». Эксперты заговорили о кадровом голоде в депрессивной области, несменяемости элит и застое в местной власти. Ошарашившая всех победа уборщицы Марины Удгодской на выборах в Повалихинском поселении ведь тоже произошла неспроста.

Федеральное агентство новостей / Вячеслав Дружинин

Как считает политолог Сергей Марков, именно регионы в центре России — Кострома, Псков, Смоленск, Владимир, — которые были колыбелью русской государственности, в наши дни захирели так, что здесь нет ничего — ни работы, ни надежды на светлое будущее. Люди отсюда уезжают массово, благо рядом Москва. Профессионалов теряют почти во всех сферах занятости, власть не является исключением. Эта проблема явно прослеживается и в других регионах РФ, прежде всего отстающих.

Впрочем, криминала в костромской ситуации политолог, руководитель Bakster Group Дмитрий Гусев не видит. Елена Журина по должности не курирует супруга, глава города не находится в ее прямом подчинении. А вот проблему нехватки квалифицированных кадров он считает действительно острой:

«Из Костромы люди уезжают, уезжают в столицу. Если приходится целым семьям работать на государственной службе, то, значит, что людей не хватает. Поэтому руководству Костромской области надо подумать, как сделать так, чтобы молодежь не покидала регион», — отметил собеседник в беседе с «ПС».

Сам он в таком совмещении ничего плохого не видит — если, конечно, оба профессионалы. И признал: людям со стороны действительно может показаться, что это какая-то семейственность, что у других граждан просто нет возможности участвовать в управлении регионом.

«Советую обратить внимание на "Лидеров России", президентский кадровый резерв, других талантливых и опытных ребят и давать им возможность проявить себя. Уверен, что среди них можно найти эффективных руководителей, чтобы сделать жизнь костромичей лучше. И тогда у жителей региона не будет вопроса — почему муж и жена работают чиновниками», — дал совет властям Гусев.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Политолог из Костромы, председатель правления Костромского центра региональных исследований Николай Сорокин тоже не склонен драматизировать ситуацию. По его словам, Журина не взялась из ниоткуда, она много лет проработала во власти, причем именно в социальной сфере.

Вместе супруги работали только в 90-х, еще молодыми, когда трудились в налоговой инспекции, где и познакомились. В начале 2000-х их служебные пути разошлись, каждый выбрал свою дорогу. Юрий Валерьевич был избран депутатом, затем возглавил гордуму и город. Его супруга занимала руководящие должности в различных областных структурах, делая карьеру шаг за шагом. Работала в комитете физкультуры и спорта, руководила департаментом культуры и т.д.

«Думаю, логично, что губернатор выбрал человека, который успел достаточно поработать в социальной сфере, узнать работающих там людей. Тем более речь об очень непростой отрасли. Здесь много ярких личностей со своими характерами, и чтобы ими эффективно руководить, нужно их знать и понимать ситуацию. А социальная сфера сейчас особенно напряженная, ведь сюда теперь входит и медицина. Со всеми коронавирусными ограничениями», — считает эксперт.

Но неужели никто не подумал, принимая такое решение, что возможны кривотолки, что будут обвинения в кумовстве? Отвечая на этот вопрос, собеседник напомнил, что Ситников долгие годы работал в СМИ, руководил областной газетой, костромской ГТРК и ГТРК «Янтарь» в Калининграде.

«И как человек медийно опытный, уж что-то, а такие вещи он очевидно просчитывал. И явно понимал, что новость о назначении Журиной так и выйдет под заголовками "Назначили жену мэра". А значит, он пошел на это осознанно. Взвесив все "за" и "против" и решив, что для него кандидатура оптимальная и стоит того, чтобы пережить иронию прессы», — полагает Сорокин.

Губернатор, по его словам, очень осторожен в кадровых решениях и, как правило, назначает тех, кого лично знает, или тех, за кем имел возможность долгое время наблюдать, избегает кадровых рисков. Поэтому неожиданностей при назначениях в областной администрации почти не бывает. А насколько это кадровое решение окажется успешным, покажет время.