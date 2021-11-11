Тренер «Северстали» Разин будет консультантом сборной России в удаленном формате

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Андрей Разин будет консультантом сборной России в удаленном формате. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Он отметил, что федерации очень нравится стиль игры череповецкой команды, поэтому какие-то элементы хотелось бы задействовать в национальной команде.

«Сейчас мы договорились с Андреем Разиным. Он будет помогать штабу сборной России, будет консультировать в удаленном формате. Нам импонирует игра "Северстали", система, которую он продвигает, я много говорил с ним летом, — это агрессивный, активный хоккей. Мы хотим видеть в штабе таких специалистов, хотим учиться и развиваться», — подчеркнул Ротенберг.

В четверг, 11 ноября, сборной России предстоит встретиться с командой Финляндии. Встреча пройдет на хельсинской «Хартвалл Арен», старт — в 19:30 по московскому времени.