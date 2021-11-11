Кабмин Чехии подал в отставку после поражения правящей партии ANO на выборах

Правительство Чехии намерено уйти в отставку. Причиной стало поражение на парламентских выборах правящей партии ANO, возглавляемой премьер-министром Андреем Бабишем.

Об этом сообщил сам глава кабмина в ходе пресс-конференции. По словам Бабиша, соответствующее прошение уже было подано главе государства Милошу Земану.

«Вчера состоялось организационное заседание нового состава парламента, избраны его руководящие органы. В связи с этим я направил президенту республики Милошу Земану письменное прошение об отставке нашего кабинета. Ожидаю, что он поручит нам выполнять обязанности до тех пор, пока будет сформирован новый кабмин», — подчеркнул премьер-министр.

Президент Чехии Милош Земан руководит страной из своей резиденции «Ланы» в связи со слабым состоянием здоровья. Сам глава государства уже пообещал, что сделает все возможное, чтобы новый кабмин был сформирован как можно скорее.