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Уральский чиновник предложил антипрививочникам переезжать за границу

Общество
Уральский чиновник предложил антипрививочникам переезжать за границу

Жители России, которые отказываются проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции, могут покинуть Родину и переехать за границу. Такое мнение выразил заместитель главы администрации Каменска-Уральского Денис Нестеров.

Замглавы Каменска-Уральского ответил на вопрос корреспондентов, почему отказавшиеся от вакцинации люди не являются «полноправными членами общества». Нестеров считает, что антипрививочники игнорируют правила, которые установили в России и регионе на фоне пандемии коронавируса.

«Почему те, кто провакцинировался, должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными? Почему рядом со мной находятся те люди, кто не хочет выполнять эти правила? Не хотите выполнять правила — значит, переезжайте», — заявил чиновник.

Нестерова возмущает отказ от вакцинации среди граждан. Это связано с тем, что люди, которые сделали укол, должны подвергать риску свою жизнь, находясь рядом с непривитыми.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил об уголовной ответственности, к которой могут привлечь врачей-антипрививочников. По его словам, медики должны быть более продвинутыми в вопросах вакцинации, передает телеканал «360».

#вакцинация #коронавирус #непривитые