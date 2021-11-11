Нацелены «вглубь территории». Что делает военная авиация НАТО у берегов Крыма

Авиация НАТО все чаще появляется у южных границ России: за сутки в регионе обнаружили четыре самолета-разведчика, в том числе американский U-2. Таким способом ВВС стран Североатлантического альянса пытаются «прощупать обстановку» в Крыму, отмечают источники «Известий» в Минобороны РФ.

Полеты отслеживались и сопровождались зенитными и ракетными войсками ВКС РФ, цель летчиков НАТО известна — найти и уточнить координаты важных российских военных объектов, заявил экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

«Например, ищут, где и на каких частотах работают радиолокационные станции. При нападении средства ПВО подвергаются атакам одними из первых — противнику надо пробить безопасные коридоры для своей авиации вглубь территории», — цитируют генерал-лейтенанта «Известия».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что военные корабли и истребители США изучают потенциальный «театр военных действий» на случай обострения конфликта ВСУ и ополченцев Донбасса.

wikipedia.org / Seaman Alyssa Weeks / Public Domain

Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул: Россия не допустит провокаций в Черном море, а демонстративное патрулирование у южных границ страны — это «почти постоянная попытка проверить нас, насколько мы готовы, насколько выстроена вся система по Черноморскому побережью».

В Совете Федерации западную активность в Черноморском регионе назвали «разведкой». Кроме этого, отметил сенатор Андрей Климов, Вашингтон специально нагнетает напряженность в отношениях с Россией.

Военный эксперт Алексей Леонков уверен, что Соединенные Штаты и НАТО так демонстрируют символическую поддержку Украины, но с военной точки зрения использование сконцентрированных в Черном море западных сил против России было бы неразумным, учитывая готовность российских ЗРК к обороне.