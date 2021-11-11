Дипломат Гемпель посоветовал Киеву открыть консульство на территории Крыма

Открытие в Крыму консульства Никарагуа может послужить хорошим примером для Украины, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, Крым уже давно привык к санкционным ограничениям со стороны Украины, которые не несут никакой смысловой нагрузки. Киев не способен никого запугать такими шагами.

«Разумно уйти от политики санкций и в рамках развития российско-украинских отношений признать полуостров частью России и открыть свое представительство», — сказал он РИА Новости.

Стоит отметить, что ранее СНБО Украины ввел санкции в отношении четырех россиян, которые причастны к открытию консульства Никарагуа в Крыму. Дипломатическое представительство центральноамериканского государства начало свою работу на полуострове в конце прошлого года.