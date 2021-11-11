Лось, топор и два ножа. Потеряет ли Рашкин депутатскую неприкосновенность

Генпрокуратура РФ может направить в Госдуму представление о лишении депутатской неприкосновенности Валерия Рашкина (КПРФ) уже на следующей неделе. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

Напомним, в ночь на 29 октября правоохранительные органы остановили Lada Largus с народным избранником на борту. Автомобиль оказался оформлен на саратовское областное отделение партии. В багажнике полицейские обнаружили тушу убитого лося, топор и два окровавленных ножа.

Сам депутат настаивает, что браконьерством не занимался, тушу нашел во время променада по лесу, а лося попросту решил забрать домой. Позднее, правда, коммунист заявил, что хотел отвезти труп в полицию.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о незаконной охоте (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ). В данной квалификации статья предполагает наказание до двух лет лишения свободы, но обвинение могут ужесточить — в таком случае санкция составит уже до пяти лет. Расследованием занимается центральный аппарат СК РФ. Рашкин правонарушение признал.

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Адвокат Сергей Черский в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» объяснил, что в настоящий момент, пока Рашкин является депутатом, любые следственные действия в отношении него запрещены. В некотором смысле этот факт усложняет расследование дела. Но если Госдума лишит члена КПРФ депутатской неприкосновенности, то его смогут вызвать на допрос, что позволит пролить свет на все обстоятельства дела.

Когда господин Рашкин даст официальные показания, тогда следователи и будут принимать решение: привлекать ли к уголовной ответственности самого депутата или какое-нибудь «иное неустановленное лицо», добавил адвокат.

«Подозреваю, что шансы [потерять неприкосновенность — Прим. ред.] есть хорошие. Тут не все так просто: он за рулем и убитый лось, сложно... Все будет зависеть от того, что представит прокуратура», — рассуждает Черский.

Мнения, что у коммуниста отнимут депутатский иммунитет, придерживается и адвокат Алексей Калугин. По словам юриста, Рашкина «дожмут», потому что он представляет «довольно радикальное крыло КПРФ», которое якобы неугодно в ГД VIII созыва.

Более того, Калугин также поддержал позицию секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, назвавшего инцидент с однопартийцем «грандиозной провокацией».

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«Я никак не пытаюсь Рашкина оправдать или давать оценку — виновен он или нет. Но я убежден, что за ним следили, что это заранее спланированная провокация… Если неприкосновенность он потеряет, никакого иммунитета уже не будет, есть вероятность, что получит реальный срок», — рассказал «ПС» Калугин.

Напомним, что Госдума лишала депутатов неприкосновенности и за меньшие проступки. Например, в 2019 году единоросс Николай Герасименко попал в ДТП, в котором пострадал мотоциклист. В отношении депутата возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего средней тяжести»).

Свою вину Герасименко тогда отрицал, однако ГД VII созыва все равно отняла у члена «ЕР» неприкосновенность. В итоге суд лишил Герасименко водительских прав на полтора года.

В ситуации с Рашкиным все значительно серьезнее, поскольку речь идет об уголовном преступлении, отметил Черский. Не исключено, что в итоге члена КПРФ привлекут к ответственности и назначат ему наказание в виде реального лишения свободы, резюмировал юрист.