Экипаж совершившего жесткую посадку под Красноярском Ми-8 не пострадал

Находившиеся на борту вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку на севере Красноярского края, не пострадали, сообщили в четверг журналистам в региональном главке МЧС.

«Ми-8 совершил аварийную посадку. В экипаже три человека, они живы», — говорится в сообщении ведомства.

По уточненным данным, все произошло в 1-2 км от поселка Светлогорск в Туруханском районе региона. По предварительной информации ведомства, речь идет о заказном рейсе, следовавшей по маршруту Валек — Игарка. Сообщение о посадке поступило спасателям в 13:15 (09:15 по московскому времени).