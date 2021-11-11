Турецкая полиция задержала девять сторонников ИГ в Стамбуле

Турецкие правоохранители проводят в Стамбуле операцию по задержанию причастных к деятельности запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.

Как сообщил в четверг турецкий телеканал NTV, рейды проводились в 11 районах города. Сотрудникам управления по борьбе с террором удалось задержать девять граждан иностранных государств. Было установлено, что все они ранее принимали участие в различных конфликтах и имели связи с боевиками «Исламского государства», а также с террористической группировкой «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ как террористическая).

Другие подробности не приводятся.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации