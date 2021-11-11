Блинкен предостерег Россию от ошибки из-за «активности» военных на границе с Украиной

США не имеют четкого понимания о намерениях России по ротации своих вооруженных сил около украинских границ, заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

По его словам, Вашингтон внимательно следит за ситуацией на украинской границе. Специалисты отмечают якобы необыкновенную активность российских военнослужащих.

«У нас нет ясности касательно намерений Москвы, но нам известны ее методики. И мы обеспокоены, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись заново сделать то, что она предприняла в 2014 году», — сказал он.

Ранее стало известно, что Блинкен обвинил российскую сторону во всех провокациях в Донбассе. Дипломат подчеркнул, что Украина продолжает вести себя сдержанно в то время, как Россия занимается передвижением войск вдоль украинской границы, сообщает телеканал «360».