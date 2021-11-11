Почти 90% россиян считают себя добрыми людьми

Подавляющее большинство россиян в ходе опроса, проведенного в мессенджере Viber, признались, что считают себя добрыми людьми.

Более половины опрошенных россиян уверены, что являются добрыми людьми. Еще 39,6% заявили, что относят себя к категории скорее добрых. В общей сложности доброту как черту своего характера подтвердило почти 90% респондентов. Отрицательный ответ дали лишь 1,27% участников опроса. Еще 2,39% россиян отметили, что сомневаются в своей доброте.

Кроме того, большинство опрошенных сообщили, что совершили добрый поступок на этой неделе. При этом более 70% часто говорят приятное другим людям, чтобы поднять им настроение.

Россияне также поделились мнением, что раньше в обществе было больше доброты. Такой точки зрения придерживается около 63,66% респондентов. Однако 12,03% считают, что ситуация с числом добрых людей осталась прежней, передает телеканал «360».