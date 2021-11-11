Шведский контракт математика Перельмана приостановили из-за пандемии коронавируса

Российский математик Григорий Перельман, известный благодаря найденному им решению одной из семи главных математических задач тысячелетия, из-за пандемии коронавируса временно лишился возможности работать в Швеции по контракту.

Перельман прославился на весь мир в 2002 году, когда 11 ноября вышла в свет его статья, посвященная решению знаменитой гипотезы Пуанкаре. В математическом мире она считается одной из семи главных математических задач тысячелетия по версии американского Математического института Клэя. За открытие ученому присудили премию размером в 1 млн долларов, от которой он, впрочем, отказался.

Однако сейчас мало кто знает, как живет знаменитый математик. Несколько лет назад в СМИ появились сообщения, что Перельман с 2014 года якобы проживает в Швеции. На самом деле он бывал там лишь эпизодически. С этой страной его связывает контракт, который пока что приостановили на фоне эпидемиологической ситуации.

Несмотря на это, Перельман мог бы продолжать работу в Швеции даже в пандемию, учитывая его заслуги и наличие контракта. Но, возможно, что причина этого кроется в недоверии математика к вакцинации. По данным Федерального агентства новостей, ни сам Григорий Перельман, ни его 80-летняя мать так и не привились от COVID-19.