Защитник Куликов забросил первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

«Аризона Койотс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принимала на своем льду «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

Российский защитник Дмитрий Куликов забросил первую шайбу в нынешнем сезоне. Хоккеист успел сыграть в десяти матчах, в которых отметился четырьмя ассистами.

В прошлых сезонах Куликов защищал цвета «Эдмонтона», «Нью-Джерси», «Виннипега», «Баффало» и «Флориды». Кроме того, хоккеист два раза выигрывал серебро на первенствах мира в составе национальной команды России.