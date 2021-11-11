Посол Антонов расценил новую хартию партнерства Украины и США как набор вредных лозунгов

Новая хартия стратегического партнерства Украины и США представляет собой набор вредных лозунгов. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат раскритиковал новые договоренности Украины и США. Стороны ранее подписали соглашения о стратегическом партнерстве.

«Документ — набор лозунгов, причем вредных», — констатировал Антонов.

По словам посла, очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряженности. Почти в каждой строчке соглашения Киева и Вашингтона присутствует геополитическая заряженность на противодействие России, обратил внимание дипломат. Соответствующее заявление опубликовано на странице посольства в Facebook.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и другие представители его делегации находятся в США с рабочим визитом. В рамках поездки состоялось подписание новой хартии стратегического партнерства, где Вашингтон поддержал устремления Киева в НАТО.