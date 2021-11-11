NetEasе: ответ Шойгу на «ядерную угрозу» Германии потряс НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу потряс мировое сообщество адресованным НАТО посланием, считают китайские военные эксперты издания NetEasе.

Отношения между Россией и членами НАТО значительно ухудшились. Стороны регулярно обмениваются жесткими заявлениями. В частности, глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Североатлантический альянс показать готовность применить силу вплоть до ядерного оружия.

Жесткий ответ российского министра обороны Сергея Шойгу на «ядерную угрозу» потряс мировое сообщество, сообщает «ПолитРоссия». Глава Минобороны России посоветовал Германии вспомнить, чем для нее заканчивается стягивание сил к российским границам.

«Если вы не изучали историю, то спросите своего дедушку, каковы последствия жесткой политики по отношению к России», — отметили эксперты NetEasе.

Китайские аналитики считают, что НАТО применять силу для сдерживания РФ неразумно. Это может привести к полномасштабному конфликту, предупредили специалисты. Германии они посоветовали «не выступать и держаться в тени».