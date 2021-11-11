Общевойсковая академия ВС России создала электрический купол для защиты от дронов

Военные ученые России из Общевойсковой академии ВС изобретают новую защиту для важных объектов инфраструктуры от атак беспилотников.

Новый комплекс защиты представляет собой электризуемый купол, который может отогнать или ликвидировать дроны. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте Роспатента.

В описании устройства, которое зарегистрировали в октябре текущего года, сказано, что технология имеет управляемое электризуемое заграждение в виде двух сетчатых куполов, средства радиоэлектронного обнаружения, источники питания, автоматизированное рабочее место для оператора и систему видеонаблюдения.

Благодаря радиоэлектронной системе обнаружения купол может устанавливать число дронов и параметры их полета. На основании этой информации заграждение будет действовать на беспилотники. Целесообразность создания новой технологии обосновали экономичностью его использования.