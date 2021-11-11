Зеленский обвинил предпринимателей Украины в создании дефицита энергоресурсов

Представители бизнеса умышленно создал дефицит энергоресурсов на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Украинский глава также заявил, что информация о холодной зиме, об отсутствии электричества и росте тарифов является «страшилками» журналистов. Каждый год осенью и зимой ряд олигархических структур начинают создавать «искусственный дефицит».

Президент добавил, что бизнесмены разгоняют новости про нехватку голубого топлива и угля. После чего спрос увеличивается и стоимость растет, а платят за это жители Украины.

По словам Зеленского, в текущем году не надо этого делать, так как кроме искусственного дефицита, существует дефицит терпения Киева. Президент подчеркнул, что когда у страны кончается терпение, то у кого-то начинается «адский период».