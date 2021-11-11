Трамп предсказал политический крах демократам по результатам выборов в Конгресс

Экс-лидер США Дональд Трамп считает, что республиканцы на промежуточных выборах в следующем году смогут получить контроль над Палатой представителей американского Конгресса.

Трамп также отметил, что демократов и главу американского государства Джо Байдена ожидает политический крах. Экс-президент США сделал соответствующее заявление, которое опубликовал его пресс-центр 10 ноября.

Бывший хозяин Белого дома заявил, что если республиканцы будут выполнять собственную работу и держаться вместе, то по США прокатится волна красного цвета, который является цветом Республиканской партии.

Экс-лидер отметил, что республиканцы будут праздновать результаты выборов, на которых их партия получит самое большое большинство в Палате представителей за всю американскую историю. Трамп поделился этой информацией во время выступления в понедельник на мероприятии, которое организовал Национальный комитет Республиканской партии по выборам в Конгресс.