Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии у «Северного потока — 2» резервных труб

Трубопровод «Северный поток — 2» якобы уступает газотранспортной системе Украины из-за одного изъяна — отсутствия резервных труб. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Украинский чиновник в своей статье для портала NV.ua заявил, что украинская ГТС «значительно удобнее» российского газопровода из-за наличия резерва труб. По его словам, на основных маршрутах идет не только одна труба, а несколько.

«Поэтому есть резерв, в отличие от того же «Северного потока — 2», где резервные трубы просто отсутствуют», — утверждает он.

Витренко заявил, что оператор регулярно следит за состоянием ГТС. На отдельных участках можно производить ремонт, не останавливая весь трубопровод.

Глава «Нафтогаза» также считает, что украинская ГТС якобы выигрывает у «СП-2» с точки зрения расположения и возможностей транспортировки. Она значительно удобнее российской системы, утверждает украинский чиновник.