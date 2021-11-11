Депутат местного парламента Адыгеи задержан по обвинению в мошенничестве

Уголовное дело о крупном мошенничестве возбуждено в отношении депутата Госсовета-Хасэ Адыгеи. Об этом сообщает республиканский главк СКР.

Следователи возбудили уголовного дело по поступившим из ФСБ материалам. Депутат обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Мужчина, являясь директором строительной компании, исполнял контракт по ремонту фасада здания. Он представил контрагенту подписанный акт о приемке выполненных работ с ложными сведениями об объеме выполненных работ на сумму более полутора миллиона рублей.

Введенный в заблуждение контрагент подписал акт о приемке выполненных работ. На расчетный счет предприятия были перечислены денежные средства в качестве оплаты. Позже выяснилось, что фактический размер невыполненных работ с учетом недопоставленных материалов составил 429 тысяч рублей.

Обвиняемый задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.