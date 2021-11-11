ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе из грузинской тюрьмы в гражданскую клинику

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в переводе в частную клинику.

Глава минюста Грузии на своей странице в Facebook показал письмо от ЕСПЧ. В нем говорится, что представители политика обратились в Страсбургский суд для перевода экс-президента из тюремной больницы из-за опасений за его здоровье и безопасность.

Суд не удовлетворил указанное требование представителей Саакашвили. Вместо перевода в гражданскую клинику ЕСПЧ призвал Саакашвили прекратить голодовку. Министр сообщил, что европейский суд обязал грузинское правительство сообщить о состоянии здоровья экс-президента.

Ранее стало известно, что Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу на окраине Тбилиси. Меры были предприняты из-за ухудшения его состояния.