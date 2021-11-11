Зеленский сообщил о психологическом давлении со стороны российских войск

Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на якобы психологическое давление со стороны России из-за перемещения войск у границ.

Зеленский заявил, что западные партнеры проинформировали Киев о высокой концентрации российских войск у границ Украины. Однако Киев готов дать отпор любой внешней силе. Об этом президент Украины написал в Telegram.

«Надеюсь, теперь весь мир видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тыс. военных на нашей границе <...> Психологическое давление со стороны России на нас давно не действует. Наши спецслужбы, наша разведка владеют полной информацией. Наша армия готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно», — написал Зеленский

Ранее Зеленского обвинили в строительстве дорог на Украине для русских танков. Бывший украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что отремонтированные в рамках кампании президента Украины Владимира Зеленского дороги идеально подойдут для «идущих на Киев русских танков».