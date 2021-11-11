Корнилов высмеял очередные обвинения замглавы МИД Украины в адрес России

Обвинения в адрес России и Белоруссии, якобы создающими на Украине миграционный кризис, которые ранее высказал заместитель украинского министра иностранных дел Евгений Енин, не выдерживают никакой критики, и легко опровергаются.

Об этом в личном Telegram-пишет политолог, публицист и историк Владимир Корнилов, приводя данные украинского МВД, свидетельствующие о том, что в стране нет никакого миграционного кризиса.

Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин в интервью изданию «РБК-Украина» заявил, что Россия и Белоруссия якобы собираются ввергнуть Украину в миграционный кризис, создав на ее границах такую-же ситуацию, как на польско-белорусской границе.

Ситуация, которая складывается на границе Белоруссии с Евросоюзом, по словам замминистра, имеет «признаки дальнейшей эскалации», и в то же время в приграничных районах Украины также «наблюдается увеличение потоков мигрантов».

«Соседние государства, прибегают к гибридным технологиям «увеличения потоков беженцев» прежде всего в приграничных регионах Украины с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Это позорная попытка устроить в Украине миграционный кризис, — заявил Енин. — За последнюю неделю, на участке белорусско-украинской границы задержали двух граждан Кубы. Они незаконно попали в Украину с территории Беларуси и планировали в дальнейшем пойти в Польшу».

По словам заместителя министра, Украина ведет борьбу с проникновением мигрантов, усиливая границу служебными собаками и личным составом, беспилотными летательными аппаратами и другой техникой. Кроме того, Киев занимается инженерным обустройством участка украинско-белорусской границы, заключил Енин.

Global Look Press / Patrick Pleul/dpa

Интервью замглавы МИД Украины, опубликованное на страничке МВД Украины в социальных сетях, привлекло внимание политолога Владимира Корнилова, который обратил внимание на противоречивость слов Евгений Енина.

«Это шедевр, скажу я вам! МВД Украины пожаловалось на то, что "соседние страны" (надо полагать, Белоруссия и РФ) "позорно" создают на Украине миграционный кризис. Страшно же, да? А выразилось это в том, что за целую неделю на границе были задержаны аж 2 (два!!!) кубинца, которые пытались пройти транзитом через Украину в Польшу). Вот это "кризис"», — с юмором прокомментировал ситуацию политолог.

Напомним, ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявили, что Россия якобы осуществляет провокационные действия, которые на стыке 2021 и 2022 годов захлестнут страну «волной дестабилизации».