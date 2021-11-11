Минобрнауки отстранило Починок от должности ректора РГСУ

Наталья Починок, вступившая в должность ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) в 2014 году, покинула свой пост. Об этом сообщил источник в Министерстве образования и науки России.

Данную информацию подтвердил проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров. По его словам, Починок написала заявление об увольнении по собственному желанию, однако документа, подтверждающего расторжение договора с ректором, он не видел, передает РБК.

«Решение о временно исполняющем обязанности также не принято, это будет решено позднее», — сообщил Хамров.

Этим летом из-за поступивших жалоб студентов в университете прошла проверка, в ходе которых были найдены нарушения в работе образовательного учреждения и самой Натальи Починок. Решением Министерства образования она была отстранена от должности в течение последних нескольких месяцев.