Пентагон: США будут проводить операции в Черном море «как посчитают нужным»

Военное ведомство США в ответ на заявления России о создании Вашингтоном группировки в Черном море заявило, что будет проводить операции так, как посчитает нужным.

Представителя Пентагона Джона Кирби на брифинге в Вашингтоне журналисты спросили, как он прокомментирует заявления Москвы о росте военной деятельности НАТО и США в Черном море. Речь также шла о полетах самолетов.

Кирби отметил, что США проводят операции с союзниками по НАТО «в одностороннем порядке». По его словам, сейчас в Черном море находится пара кораблей американского флота.

«Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным», — подчеркнул представитель Пентагона.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и НАТО создают многонациональную группировку в Черном море. Она подчеркнула, что данные действия дестабилизируют ситуацию у границ России.