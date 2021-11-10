Зеленский: миграционный кризис не помешает белорусам пересекать границу Украины

Миграционный кризис на границе Евросоюза с Белоруссией не повлияет на возможность въезда белорусских граждан на территорию Украины, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, усиление государственной границы Украины из-за ситуации в Белоруссии обсуждалось на прошедшем сегодня заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

«Хочу отметить, это никоим образом не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Белоруссии. Речь лишь о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению», — отметил Зеленский в опубликованном в его Telegram-канале в видеообращении.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши с президентом РФ Владимиром Путиным. Меркель призвала собеседника повлиять на президента Александра Лукашенко.