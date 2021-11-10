Секретарь СНБО Украины пообещал действовать адекватно в случае прорыва границы мигрантами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пообещал, что Киев будет действовать адекватно при прорыве белорусско-польской границы нелегальными мигрантами.

Данилов во время брифинга 10 ноября по результатам заседания сообщил, что Украина при прорыве границы будет действовать в соответствии со своим законодательством. По словам секретаря СНБО, «сил и средств будет больше, чем достаточно». Он подчеркнул, что именно этот вопрос и проговаривался во время заседания.

Секретарь СНБО Украины отметил, что глава украинского государства Владимир Зеленский послушал руководителей силовых ведомств по обстановке с мигрантами. В результате все правоохранительные структуры получили соответствующие распоряжения.