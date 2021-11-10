Действия сотрудников миротворческой миссии ООН в Центральноафриканской Республике (ЦАР) лишь вредят ее жителям и должны быть прекращены. С таким мнением выступил глава общественной организации «Центральноафриканская синергия» (La Synergie) Эулоге Доктрове Кои.

Он отметил, что «голубые каски» намеренно дестабилизируют обстановку в республике ради продления собственной миссии. Также миротворцы регулярно совершают в ЦАР преступления, каждый раз оставаясь безнаказанными.

Он напомнил, что сотрудники миссии ООН неоднократно становились виновниками ДТП, повлекших смерть местных жителей. При этом, по словам Кои, руководство МИНУСКА не способно привести ни одного довода в пользу продления своей миссии в республике, передает Федеральное агентство новостей.

«Создается впечатление, что миротворцы ООН намеренно ведут себя пассивно и бездействуют, потому что стабилизация обстановки в республике сделает миссию бесполезной. Также важно отметить, что усилившаяся национальная армия совместно с союзными силами из России и Руанды способна самостоятельно противостоять боевикам», — считает Кои.

Он призвал придать бесчинствам миротворцев максимальную огласку, поскольку только так республика может избавиться от их деструктивного влияния. Кои подчеркнул, что миссия ООН угрожает безопасности населения ЦАР, поэтому ей необходимо положить конец.