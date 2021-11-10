Фернандес считает, что сборную России ждет непростой матч с Кипром

Защитник столичного ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча сборных России и Кипра, который пройдет в Петербурге 11 ноября.

Футболистам сборной России предстоит провести непростую игру с Кипром, считает Марио Фернандес. В интервью изданию Bobsoccer 31-летний защитник призвал бывших партнеров по национальной команде серьезно настроиться на матч с командой, замыкающей турнирную таблицу группы H.

«Для начала скажу, что игра с Кипром точно не будет легкой. Надо настраиваться на трудный поединок с Кипром, а потом уже придет время думать о встрече в Хорватии, которая будет еще сложнее. Очень важно, как проявит себя сборная в целом», — отметил Фернандес.

Игра Россия — Кипр начнется в 20 часов по московскому времени. Матч обслужит польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански. В прямом эфире игру в Петербурге покажет телеканал «Россия-1».