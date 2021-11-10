Политолог Кедми обвинил Европу в политике двойных стандартов на фоне миграционного кризиса

Евросоюзу грозят серьезные проблемы из-за очередного обострения миграционного кризиса. Об этом заявил бывший руководитель израильской службы «Натив», политолог и военный эксперт Яков Кедми.

Аналитик послал ЕС тревожный сигнал на фоне обострения миграционного кризиса. По словам Кедми, в Европе действует политика двойных стандартов. Несколько лет назад Запад спровоцировал миграцию жителей ближневосточных и африканских стран. Европа приютила у себя сотни тысяч беженцев из разоренных с ее участием государств, напомнил эксперт в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым.

Однако сейчас риторика Запада кардинально изменилась в связи с тысячами нелегалов, которые застряли на белорусско-польской границе. В ЕС их никто не ждет, а Брюссель пытается возложить ответственность за миграционный кризис на Россию.

Кедми назвал давление Литвы и Польши на Белоруссию безрезультативным. По мнению эксперта, это может обернуться катастрофой для Евросоюза и даже исчезновением с политической карты мира отдельных стран.

«Они что там в Брюсселе хотят, чтобы Литва превратилась в Курдско-литовское княжество?» — иронично поинтересовался политолог.

МИД России ранее отреагировал на претензии Польши в адрес Москвы, сообщает телеканал «360». Официальный представитель ведомства Мария Захарова сочла обвинения Варшавы переходящими все рамки приличия.