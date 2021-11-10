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Непривитых петербуржцев старше 60 лет начнут отстранять от работы

Общество
Непривитых петербуржцев старше 60 лет начнут отстранять от работы

Специалисты Роспотребнадзора разрешили отстранять от работы жителей Санкт-Петербурга старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID-19.

В ведомстве отметили, что обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции подлежат лица 60 лет и старше. Руководители должны организовать работу по прививочной кампании сотрудников, которые попадают в данную категорию.

«Подлежат отстранению от работы с 16.12.2021 сотрудники, не получившие первый компонент вакцины, а с 16.01.2022 не завершившие курс вакцинации. Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания», — сказано в сообщении.

Напомним, вакцинация является эффективным способом профилактики коронавируса. В России данную медицинскую процедуру можно пройти бесплатно с помощью отечественных препаратов.

#роспотребнадзор #пенсионеры #вакцинация