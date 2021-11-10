Наряд Леди Гаги для инаугурации Джо Байдена сделали пуленепробиваемым

Певица и актриса Леди Гага рассказала, что скрывал ее наряд, в котором она выступала на инаугурации президента США Джо Байдена в январе 2021 года.

Гага посетила инаугурацию нового президента США. Певица исполнила национальный гимн на ступенях Капитолия во время торжественной церемонии. Наряд для исполнительницы был от люксового бренда Schiaparelli Haute Couture.

«Это одна из моих любимых вещей, которые я когда-либо надевала», — сказала актриса в интервью Vogue.

Спустя почти год певица рассказала, что ее платье было пуленепробиваемым. Наряд с пышной красной юбкой и черным верхом, который дополнило украшение в виде золотого голубя, символизирующего мир, оказалось из специальной ткани. Исполнительница не уточнила, что это был за материал и был ли на ней бронежилет.