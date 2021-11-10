Политолог Сатановский назвал «Средневековьем» попытки приписать РФ миграционный кризис

Попытки западных стран приписать России и ее руководству ответственность за миграционный кризис в Польше являются «чистым Средневековьем». Об этом заявил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Эксперт прокомментировал резкую реакцию Евросоюза на ситуацию с мигрантами в Польше. По его словам, это продемонстрировало истинную сущность Европы, которая любит вмешиваться в дела других стран, вплоть до их уничтожения. Однако ЕС не готов сталкиваться с последствиями подобных действий.

Западные СМИ активно пытаются распространить мнение, что президент России Владимир Путин якобы стремится получить выгоду от миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Сатановский счел логику о «коварном плане» не только смешной, но и не выдерживающей критики.

«Так у них за всем стоит и во всем виноват именно Путин. А кто еще?!» — иронизирует политолог в Telegram-канале.

Сатановский в шутку допустил, что президента России могут признать ответственным за проблемы со здоровьем у американского коллеги Джо Байдена. Политолог жестко прошелся по западным СМИ в связи с этим.

«И ведь не переубедишь. Чистое Средневековье», — подчеркнул эксперт.

Аналитик обвинил западные СМИ в однобокой подаче информации о Владимире Путине. По мнению Сатановского, проблему с мигрантами можно решить пропуском нелегалов в Германию или депортацией на родину.

МИД РФ ранее ответил на обвинения Польши в «причастности» Москвы к кризису и ситуации на границе с Белоруссией, сообщает телеканал «360». Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала подобные выпады переходящими рамки здравого смысла.