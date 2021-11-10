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Лидер Ореховской ОПГ предстанет перед судом за посягательство на жизнь милиционера

Происшествия
Лидер Ореховской ОПГ предстанет перед судом за посягательство на жизнь милиционера

Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела против членов Ореховской организованной преступной группы Сергея Буторина и Марата Полянского, обвиняемых в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Согласно материалам дела, в 1998 году Буторин, опасаясь выявления фактов преступной деятельности членов Ореховской ОПГ, во главе которой он находился, решил устранить исполняющего обязанности заместителя начальника регионального отдела по борьбе с организованной преступностью по ЦАО г. Москвы. Он поручил совершить убийство Полянскому, который выстрелил в сотрудника из винтовки. Медики в тяжелом состоянии доставили правоохранителя в больницу.

В течение длительного времени преступление было нераскрытым. После экстрадиции из Испании Буторин и Полянский были привлечены к ответственности за совершение других преступлений. В 2017 году стражи порядка установили их причастность и к совершению этого преступления. Обвиняемые признали вину в полном объеме.

Следствие собрало достаточное количество доказательств, после чего уголовное дело в отношении Буторина и Полянского передали в суд, где оно будет рассмотрено по существу.

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