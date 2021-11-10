Лидер Ореховской ОПГ предстанет перед судом за посягательство на жизнь милиционера

Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела против членов Ореховской организованной преступной группы Сергея Буторина и Марата Полянского, обвиняемых в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Согласно материалам дела, в 1998 году Буторин, опасаясь выявления фактов преступной деятельности членов Ореховской ОПГ, во главе которой он находился, решил устранить исполняющего обязанности заместителя начальника регионального отдела по борьбе с организованной преступностью по ЦАО г. Москвы. Он поручил совершить убийство Полянскому, который выстрелил в сотрудника из винтовки. Медики в тяжелом состоянии доставили правоохранителя в больницу.

В течение длительного времени преступление было нераскрытым. После экстрадиции из Испании Буторин и Полянский были привлечены к ответственности за совершение других преступлений. В 2017 году стражи порядка установили их причастность и к совершению этого преступления. Обвиняемые признали вину в полном объеме.

Следствие собрало достаточное количество доказательств, после чего уголовное дело в отношении Буторина и Полянского передали в суд, где оно будет рассмотрено по существу.