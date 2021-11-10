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Сенатор Цеков назвал наивным решение Ротару игнорировать Крым до его возвращения Украине

Общество
Сенатор Цеков назвал наивным решение Ротару игнорировать Крым до его возвращения Украине

Сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил принципиальную позицию певицы Софии Ротару, которая отказалась от поездок на полуостров, пока тот не окажется в составе Украины. Член Совфеда раскритиковал артистку в беседе с журналистами.

София Ротару отказалась посещать Крым, несмотря на владение собственным отелем на полуострове. Об этом сообщила сестра певицы Аурика Ротару, которая отметила, что они с сестрой все еще надеются на воссоединение территории полуострова с Украиной.

Сенатор Сергей Цеков скептически отнесся к позиции артистки. Член Совфеда отметил в беседе с РИА Новости, что принципиальность Ротару лишь подчеркивает ее непонимание реальности.

«Все это свидетельствует об абсолютной наивности творческой и политической элиты Украины. Они не осознают новых международных реалий. Крым по праву и справедливости вернулся в Россию из Украины, где находился по ошибке и исторической несправедливости», — заявил политик.

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук также прокомментировал позицию артистки. Эксперт посоветовал исполнительнице не скатываться публично до националистической позиции.

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