Кедми: НАТО не сможет, а США не решатся нанести по РФ превентивный ядерный удар

Озвученная президентом РФ Владимиром Путиным ядерная доктрина России фактически положила конец планам Запада по нанесению превентивного ядерного и любого другого удара по ее территории.

Об этом в эфире телеканала ITON-TV заявил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, рассуждая о возможности того, что в случае обострения ситуации на российско-украинской границы страны НАТО или персонально США нанесут по территории РФ превентивный ядерный удар.

По мнению эксперта, во-первых, ни США, ни Североатлантический альянс не собираются воевать за Украину.

«Во-вторых, у НАТО нет возможности нанести ядерный удар, ядерный удар могут нанести только Соединенные Штаты. Великобритания и Франция, обладающие ядерным оружием, по своей инициативе без Соединенных Штатов на это не пойдут», — уверен Кедми.

И для Великобритании, и для Франции подобный шаг по отношению к России означал бы самоубийство так как привел бы к их полному уничтожению, объяснил свое мнение эксперт.

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А Соединенные Штаты Америки не решатся первыми выпустить ракеты в сторону России, так как обнародованная президентом РФ Владимиром Путиным ядерная доктрина четко описывает, что за этим последует.

«На первые же ракеты, направленные в сторону России, неважно с какими боеголовками, никто не будет это проверять, будет встречный термоядерный удар, который уничтожит эти страны до того, как пущенные ими ракеты долетят до территории России», — напомнил Кедми содержание российской ядерной доктрины, которая сделала бессмысленными все рассуждения о возможности нанесения превентивного удара по РФ.

Никто в Соединенных Штатах Америки на сегодняшний день всерьез не думает об атаке на Россию, так как имеющиеся у РФ новейшие виды стратегических вооружений делают невозможным нанесение удара, гарантируя при этом полное уничтожение США как государства, заключил Кедми.