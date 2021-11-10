Двоюродного брата погибшего экс-мэра Кривого Рога нашли мертвым

Родственника погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в его доме. Погибший был двоюродным братом Константина Павлова по отцу. Причинами произошедшего занимаются правоохранители.

По предварительным данным, мужчина на протяжении долгого времени болел. Однако точную причину его гибели установят сотрудники МВД.

Константин Павлов был найден мертвым 15 августа в украинском селе Вольное. На его теле было обнаружено огнестрельное ранение. В октябре полицейские обнаружили родного брата бывшего мэра Андрея Павлова без признаков жизни.