Актер Стоянов считает себя счастливым человеком из-за дружбы с Сухоруковым

Народный артист России Виктор Сухоруков празднует 70-летие 10 ноября. Актер Юрий Стоянов с теплом отозвался о коллеге и заявил, что считает себя счастливым из-за дружбы с ним.

Стоянов и Сухоруков вместе учились в ГИТИСе. Актеры подружились в институтские времена и продолжают поддерживать отношения. Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Стоянов назвал Сухорукова откровенным и открытым человеком в день его 70-летия.

«Для меня он отличается от всех остальных. Витя прошел очень тяжелый, страшный, тернистый путь к своему успеху. Поэтому этим успехом он очень-очень дорожит. Потому что дался он ему большой кровью», — рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей Стоянов.

Собеседник редакции подчеркнул, что считает своего приятеля «богом данным» артистом. Во время учебы он был одним из самых ярких и талантливых. Остальных ребят Стоянов назвал «выученными актерами».

Виктор Сухоруков решил оградить себя в юбилейный день от постороннего внимания и отключил мобильный телефон. Его друг объяснил, что он просто не признает праздники и спокойно относится ко дню рождения.

Пользователи Сети пишут теплые поздравления в фан-группах актера. Президент России Владимир Путин также не остался в стороне. Его поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.