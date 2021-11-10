Правительство Вологодской области допустило усиление мер по борьбе с COVID-19

Власти Вологодской области могут расширить действие системы QR-кодов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщил глава региона Олег Кувшинников.

По словам Кувшинникова, введение новых мер может способствовать предотвращению распространения инфекции на территории региона. Решение будет приниматься исходя из показателей коллективного иммунитета к COVID-19.

«Если нам не удастся достичь коллективного иммунитета от заболевания коронавирусом, у нас есть два пути. Первый — это введение полного локдауна. Второй вариант — расширение сферы действия QR-кодов на все предприятия и организации области», — объяснил глава Вологодской области.

Кувшинников подчеркнул, что введения данных мер можно избежать, если 80% населения области вакцинируется от коронавирусной инфекции до Нового года. В настоящее время показатель вакцинированного населения в регионе составляет 40%.

Вакцинация — один из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно. После прохождения вакцинации, гражданин может получить QR-код на официальном портале государственных услуг.